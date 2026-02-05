Due richiedenti asilo hanno preso in mano una casa e l’hanno trasformata in un centro di spaccio. La polizia ha scoperto l’attività e ora i due rischiano una serie di reati, tra cui traffico di droga, violazione di domicilio aggravata e ricettazione. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce su quanto accaduto.

A riportare i fatti, avvenuti a Bolzano, è una nota della polizia di Stato in cui si dà notizia dell’arresto di due richiedenti asilo originari della Tunisia, di 18 e 22 anni, che ora dovranno rispondere di una sfilza di reati: traffico di sostanze stupefacenti, violazione di domicilio aggravata e ricettazione. All’interno dell’immobile, che si trova in via Torino, sono stati trovati bilancini di precisione, 5 grammi di cocaina, un numero ingiustificato di ben 9 smartphone e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di droga. I due tunisini avrebbero occupato l’appartamento “sottraendo le chiavi al proprietario dopo averlo minacciato, per poi impedendogli di entrare”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Bolzano, “richiedenti asilo” occupano una casa e la trasformano in base dello spaccio

