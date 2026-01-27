La presentazione di “CONTEMPORANEA – Contaminazioni” si svolgerà il 30 gennaio 2026 a Roma, presso la Casa dell'Architettura. L’evento, previsto alle ore 18.00, introduce la rassegna triennale dedicata al contemporaneo, con un focus sulle trasformazioni dell’architettura, delle arti e dello spazio pubblico nella capitale. Un’occasione per approfondire le intersezioni tra diverse discipline culturali e urbanistiche.

Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 18.00, si terrà presso la Casa dell'Architettura di Roma (Piazza Manfredo Fanti, 47) l'evento di presentazione ufficiale di CONTEMPORANEA, la rassegna triennale dedicata al tema del contemporaneo a Roma, alle sue trasformazioni e alle intersezioni tra architettura, arti e spazio pubblico. Il programma per l'anno 2026 della Casa dell'Architettura di Roma a cura della nuova direttrice Claudia Ricciardi e della commissione CdA dell'Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia nasce con l'obiettivo dichiarato di infrangere l'immagine dell'architettura come disciplina chiusa o puramente tecnica, riaffermando il progetto architettonico come ambito di preminente interesse pubblico, capace di incidere sulla qualità della vita, sull'ambiente e sul paesaggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il 30 gennaio 2026 la presentazione di “CONTEMPORANEA – Contaminazioni” il programma culturale 2026 della Casa dell'Architettura



