Il Piersanti, prestigiosa casa-museo tra le più celebri nel centro Italia, dopo anni di chiusura dovuti al sisma, riapre le porte al pubblico con una importante cerimonia inaugurale domani pomeriggio, alle 16 al teatro Piermarini. Tante le autorità attese per l’evento, tra cui il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli e il presidente della Regione Francesco Acquaroli,oltre al sindaco di Matelica Denis Cingolani. Dopo l’intervento iniziale dell’arcivescovo di Fabriano-Matelica, Francesco Massara, interverranno Laura Barbacci, direttrice dell’Ufficio beni culturali ed edilizia di culto della Diocesi, Francesco Troncanetti, architetto che ha curato il progetto, Pierluigi Moriconi, funzionario e storico dell’arte della Soprintendenza, il professore Angelo Antonelli, tra i massimi conoscitori della struttura di proprietà del capitolo della Cattedrale e nuovo direttore del Museo Piersanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Museo Piersanti riapre le porte. Taglio del nastro con le autorità

Leggi anche: Restauro e nuovi spazi: riapre le porte a Meldola il Museo del Baco da Seta

Leggi anche: Fiera Antiquaria, Porta Sant’Andrea riapre le porte del museo del quartiere

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il Museo Piersanti riapre le porte. Taglio del nastro con le autorità; Dal pianoforte gigante alla riapertura del Piersanti: altro weekend di eventi a Matelica.

Il Museo Piersanti riapre le porte. Taglio del nastro con le autorità - Matelica, l’arcivescovo Massara ricorda "l’impegno istituzionale e gli importanti investimenti statali" per la ristrutturazione. ilrestodelcarlino.it

Il Piersanti riapre dopo i lavori - Il vescovo Francesco Massara (foto) ha annunciato la riapertura del museo Piersanti a Matelica il 21 dicembre. ilrestodelcarlino.it

Fiera Antiquaria, Porta Sant’Andrea riapre le porte del museo del quartiere - Domenica 5 ottobre il MuSA riprende le aperture gratuite per far conoscere la storia della Giostra e del Quartiere a cittadini, turisti e curiosi. lanazione.it

Si avvisano i gentili visitatori che il Civico Museo Archeologico di Angera osserverà la tradizionale chiusura invernale dal 17 dicembre 2025 al 3 febbraio 2026. Buone Feste! AngeraTurismo Città di Angera Oltre Confine Onlus Abbonamento Musei Lomb - facebook.com facebook