La Torre incensa Battocletti | Luce per tutta la squadra E su Aouani | Prepara la maratona di Tokyo

L'Italia punterà su Nadia Battocletti agli Europei di Cross, che si disputeranno domenica 14 dicembre sui pratoni di Lagoa (Portogallo). La fuoriclasse trentina sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Turchia e partirà con tutti i favori del pronostico, ma in Algarve dovrà fare i conti con alcune rvali di rango, a cominciare dalla turca Yasemin Can. L'argento olimpico e iridato dei 10.000 metri si è preparata per la rassegna continentali disputando due prove del World Tour in Spagna, vincendo ad Atapuerca e chiudendo al secondo posto ad Alcobendas. Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana, ha presentato la prova attraverso i canali federali: " Nelle due prove delle scorse settimane in Spagna, Nadia ha dimostrato che solidità di condizione abbia Ad Alcobendas, pur arrivando seconda, ha corso trenta secondi più forte dell'anno passato e questo la dice lunga.