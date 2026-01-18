Clizia Incorvaia sarà ospite a Verissimo, domenica 18 gennaio, dove discuterà della sua recente vicenda giudiziaria, conclusasi con il proscioglimento lo scorso dicembre. L’influencer affronterà anche temi legati alla sua storia d’amore con Paolo Ciavarro e al rapporto con Eleonora Giorgi, offrendo una panoramica sincera e diretta su momenti significativi della sua vita.

(Adnkronos) –Clizia Incorvaia sarà ospite oggi, domenica 18 gennaio, a Verissimo. Secondo le anticipazioni, l’influencer parlerà per la prima volta pubblicamente della vicenda giudiziaria che l’ha coinvolta negli ultimi mesi e che si è conclusa lo scorso 17 dicembre con il suo proscioglimento. Incorvaia era finita stata accusata per trattamento illecito di dati personali per aver pubblicato sui social immagini della figlia minore senza il consenso del padre, Francesco Sarcina, il cantante delle Vibrazioni. Classe 1980, Clizia Incorvaia si è fatta spazio nel mondo dello spettacolo prima nel 2013 esordendo al cinema con il film di Federico Moccia ‘Universitari’, per poi ricoprire un piccolo ruolo in ‘Sole a catinelle’ con Checco Zalone e ‘Tutta colpa di Freud’. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Clizia Incorvaia a Verissimo: la vicenda giudiziaria, l’amore per Paolo Ciavarro e il legame con Eleonora Giorgi

Leggi anche: Il primo Natale senza Eleonora Giorgi di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: “Sempre con noi”

Chi è Clizia Incorvaia: la separazione da Francesco Sarcina e l’amore con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia, influencer e mamma, si presenta a ‘Verissimo’ per condividere il suo percorso personale. Dopo la separazione da Francesco Sarcina, ha trovato nuova serenità accanto a Paolo Ciavarro. In questa intervista, ripercorre le tappe della sua vita, tra famiglia e amore, offrendo uno sguardo sincero e sobrio sulla propria esperienza.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

L’influencer torna a ‘Verissimo’ per raccontare il nuovo capitolo della sua vita Leggi l'articolo #CliziaIncorvaia - facebook.com facebook