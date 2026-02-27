Verissimo | da Lisa Vittozzi a Francesca Lollobrigida ecco gli ospiti di 28 febbraio e 1 marzo

Per il fine settimana del 28 febbraio e 1 marzo 2026, Verissimo ospiterà diverse personalità del mondo dello sport, tra cui Lisa Vittozzi e Francesca Lollobrigida. Gli appuntamenti prevedono interviste e approfondimenti su queste figure di rilievo, che saranno protagoniste delle puntate del programma. L'evento si inserisce nel palinsesto di fine febbraio, con attenzione rivolta a un pubblico interessato alle storie di atleti e personaggi noti.

Il weekend del 28 febbraio e 1 marzo 2026 di Verissimo si annuncia ricco di emozioni sportive e volti molto attesi. Nel salotto di Silvia Toffanin arriveranno protagonisti dello sport italiano reduci dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma anche una coppia nata sotto i riflettori televisivi. Tra storie personali, trionfi olimpici e nuovi inizi sentimentali, il programma di Canale 5 conferma la sua formula: alternare racconto umano e attualità. 28 febbraio: chi ci sarà La puntata di sabato 28 febbraio (ore 16:30), data che coincide con la serata finale del Festival di Sanremo, si aprirà con Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, freschi di scelta a Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

