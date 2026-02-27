Verissimo | da Lisa Vittozzi a Francesca Lollobrigida ecco gli ospiti di 28 febbraio e 1 marzo

Per il fine settimana del 28 febbraio e 1 marzo 2026, Verissimo ospiterà diverse personalità del mondo dello sport, tra cui Lisa Vittozzi e Francesca Lollobrigida. Gli appuntamenti prevedono interviste e approfondimenti su queste figure di rilievo, che saranno protagoniste delle puntate del programma. L'evento si inserisce nel palinsesto di fine febbraio, con attenzione rivolta a un pubblico interessato alle storie di atleti e personaggi noti.

Il weekend del 28 febbraio e 1 marzo 2026 di Verissimo si annuncia ricco di emozioni sportive e volti molto attesi. Nel salotto di Silvia Toffanin arriveranno protagonisti dello sport italiano reduci dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma anche una coppia nata sotto i riflettori televisivi. Tra storie personali, trionfi olimpici e nuovi inizi sentimentali, il programma di Canale 5 conferma la sua formula: alternare racconto umano e attualità. 28 febbraio: chi ci sarà La puntata di sabato 28 febbraio (ore 16:30), data che coincide con la serata finale del Festival di Sanremo, si aprirà con Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, freschi di scelta a Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Da Milano-Cortina a Sanremo 2026: all’Ariston arrivano Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa VittozziRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

La tuta di Lisa Vittozzi farà parte delle collezioni del Museo Olimpico insieme ai cimeli che hanno scritto la storia delle Olimpiadi. Al termine delle competizioni ad Anterselva, la campionessa sappadina ha firmato la sua tuta e l’ha donata al personale del Muse - facebook.com facebook

Lisa Vittozzi dona la tuta dell'oro nel biathlon al museo olimpico di Losanna: sarà esposta con i cimeli di Jesse Owens e Nadia Comaneci x.com