anselm kiefer alchimiste nel caos delle forme

Anselm Kiefer è un artista che si distingue per il suo lavoro con materiali e tecniche che richiamano l’alchimia, creando opere caratterizzate da un forte impatto visivo. La sua ricerca si concentra sull’uso di pigmenti, polveri e altri elementi, spesso combinati in modo complesso e simbolico. Le sue creazioni riflettono un approccio che unisce aspetti pratici e spirituali, portando avanti una sperimentazione sempre più articolata.

A Milano, Palazzo Reale Anselm Kiefer, il pittore che smalta e brucia le proprie tele, si scopre erede di Sophie Brahe, Mary Anne Atwood, Isabella Cortese. Per secoli, una segreta ma tenace complicità ha unito artisti e alchimisti. D’altronde, come gli uni, anche gli altri passavano le proprie giornate alle prese con i pigmenti e le tinture, con i metalli e le pietre. Oggi questa vicinanza rischia di apparirci incongrua. Cosa hanno da spartire gli alchimisti, questi ciarlatani con le teste piene d’oro e le tasche vuote, con i nobili eroi culturali che popolano i nostri manuali di storia dell’arte? Il punto è che, come notava già l’etnologo Leroi-Gourhan, siamo abituati a pensare e classificare le tecniche a partire dai loro prodotti, dalle forme degli oggetti che fabbricano, piuttosto che dalle materie e dalle procedure che impiegano. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

A Milano le Alchimiste di Anselm Kiefer(Adnkronos) – Anselm Kiefer, tra le figure più autorevoli dell'arte contemporanea internazionale, rende omaggio alle alchimiste con un nuovo ciclo...

