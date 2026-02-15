Angelus 15 febbraio 2026 Papa Leone XIV | l’amore di Dio porta a compimento la Legge

Papa Leone XIV ha parlato durante l’Angelus di domenica 15 febbraio 2026, spiegando che l’amore di Dio è ciò che realizza la Legge. Ha sottolineato come il rapporto tra credenti e Dio si traduca in azioni concrete di compassione e attenzione verso gli altri, rafforzando così il legame tra fede e comportamento quotidiano.

Papa Leone XIV all’Angelus di questa domenica ha spiegato come il rapporto d’amore con Dio sia il compimento della Legge che Gesù è venuto a compiere. In questo Angelus domenicale prima dell’inizio del tempo quaresimale, papa Leone XIV ha approfondito il Vangelo del giorno e ha spiegato come Gesù ha portato a compimento la Legge mosaica. La riflessione del pontefice è partito da una parte del discorso della Montagna. Dopo aver proclamato le Beatitudini Gesù ci invita ad entrare nella novità del Regno di Dio. Per questo rivela il vero significato dei precetti della Legge di Mosè. Non il legalismo che porta a soddisfare un bisogno religioso esteriore che porta a sentirsi a posto davanti a Dio, ma ciò che Gesù è venuto a mostrare è una “relazione d’amore con Dio e con i fratelli“. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Angelus 15 febbraio 2026, Papa Leone XIV: l’amore di Dio porta a compimento la Legge Angelus 8 febbraio 2026, Papa Leone XIV: la parola che guarisce ogni ferita Domani si tiene l’Angelus domenicale con Papa Leone XIV, che ha invitato i fedeli a non perdere fiducia di fronte alle difficoltà. Angelus 26 dicembre, papa Leone XIV: Dio si comunica in modo irresistibile Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Leone XIV: è la comunione con Gesù che ci fa luce di pace per il mondo; Il Papa nella parrocchia Regina Pacis di Ostia, incontro con giovani, poveri e malati; La Legge che salva, l’Amore che compie; Sulla collina più alta di Ostia, la parrocchia di periferia che attende Papa Leone. Santa Messa Rai 1 oggi 15 febbraio 2026/ Diretta video Cattedrale Fermo. Papa Leone visita parrocchia a OstiaSanta Messa Rai 1 oggi 15 febbraio 2026 su Rai 1: diretta video streaming dalla Cattedrale di Fermo. Celebrazioni di Papa Leone XIV a Roma ... ilsussidiario.net EWTN Italia. . "IN DIRETTA da Piazza San Pietro | Trasmettiamo l'Angelus recitato da Papa Leone XIV. Scrivi tra i commenti le tue intenzioni di preghiera. Credit: Vatican Media" facebook