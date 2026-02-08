Angelus 8 febbraio 2026 Papa Leone XIV | la parola che guarisce ogni ferita
Domani si tiene l’Angelus domenicale con Papa Leone XIV, che ha invitato i fedeli a non perdere fiducia di fronte alle difficoltà. Il Papa ha ricordato che le ferite si rimarginano ascoltando le Beatitudini e trovando conforto nella parola di Dio.
Papa Leone XIV ha recitato l’Angelus domenicale e ha esortato a non scoraggiarsi nelle difficoltà della vita perché ogni ferita guarisce accogliendo la parola delle Beatitudini. La recita dell’Angelus di oggi, domenica 8 febbraio, in piazza san Pietro è stato preceduto da parole incoraggianti ed esortazioni alla speranza da parte di papa Leone XIV. Riprendendo il Vangelo del giorno, il pontefice si è ricollegato a quello della scorsa domenica, incentrato sulle Beatitudini. Chi vive le Beatitudini cambia il mondo, che non è più nel buio. L’esortazione ad essere “sale della terra e luce del mondo” vuol dire proprio dare un altro sapore alla vita e far venire alla luce nuova. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Argomenti discussi: Giornata Mondiale di Preghiera e di Riflessione contro la Tratta di Persone 2026; Il calendario delle celebrazioni di Leone XIV fino alla Pasqua; La pace inizia con la dignità: appello globale per porre fine alla tratta di persone; Angelus - The Holy See.
