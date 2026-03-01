Durante i Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, Andrea Dallavalle ha ottenuto la vittoria su Andy Diaz in un incontro breve e spettacolare. La gara di salto triplo si è conclusa in anticipo, dopo appena poche rotazioni, in un duello che ha visto Dallavalle prevalere utilizzando anche il freno a mano. Ora, l’atleta si prepara per i prossimi Mondiali.

C’era grande attesa per il confronto a viso aperto tra Andrea Dallavalle e Andy Diaz ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, ma la gara di salto triplo andata in scena al PalaCasali di Ancona non è decollata ed è nei fatti durata un paio di rotazioni. I due grandi favoriti della vigilia si sono infatti cimentati in un paio di prove a testa e hanno poi deciso di ritirarsi a scopo precauzionale in vista dei Mondiali Indoor, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. A vincere la gara è stato Andrea Dallavalle con un balzo da 16.99 metri firmato al secondo tentativo, dopo un’apertura da 16.83. L’argento mondiale all’aperto ha prevalso per nove centimetri contro il Campione del Mondo e d’Europa in sala, che ha iniziato il pomeriggio con 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Dallavalle batte Andy Diaz in un duello con il freno a mano e finito in anticipo, ora testa ai Mondiali

LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: scocca l’ora di Dosso, duello Dallavalle-DiazLa donna più attesa del giorno sarà Zaynab Dosso, che domenica scorsa è diventata la prima donna italiana a scendere sotto i sette secondi sui 60...

LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso vince in controllo, Dallavalle batte Diaz18:31 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dei Campionati Italiani indoor di atletica.

Una selezione di notizie su Andrea Dallavalle.

Mondiali di atletica: Andrea Dallavalle è argento nel salto triploNon lo hanno visto arrivare, ma il suo triplo vale l'argento mondiale a Tokyo. E per pochi attimi è sembrato perfino d'oro. E' Andrea Dallavalle, piacentino classe 1999, tifoso del Milan e una laurea ... ansa.it

Clamoroso a Tokyo: ti aspetti Diaz, ecco Dallavalle! Capolavoro d'argento nel triploChe non fosse la giornata di Diaz lo si capisce praticamente subito. Andy inizia la sua serie con un nullo (non stacca nemmeno): la sua azione è lenta e la rincorsa balbettante. Andrea Dallavalle ... gazzetta.it