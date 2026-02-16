Ance | Incontro pubblico sul referendum auspichiamo partecipazione dei cittadini

Ance Brindisi annuncia che organizza un incontro pubblico sul referendum, invitando i cittadini a partecipare. La decisione arriva dopo l’aumento di interesse sulla consultazione popolare e si terrà al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi venerdì 20 febbraio 2026. La serata prevede interventi e approfondimenti sui temi in discussione, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità locale.

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Ance Brindisi, in vista dell'incontro pubblico sul referendum che si terrà al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi venerdì 20 febbraio 2026. Riteniamo che momenti di approfondimento come questo rappresentino un passaggio fondamentale per una democrazia matura e partecipata. Il confronto tra autorevoli esponenti del mondo istituzionale, giuridico e forense, chiamati a illustrare le ragioni del “perché Sì” e del “perché No”, offre ai cittadini un'occasione preziosa per informarsi, comprendere e scegliere con consapevolezza. Come associazione che rappresenta il settore delle imprese di costruzioni del territorio, siamo profondamente convinti che la qualità del lavoro delle istituzioni dipenda innanzitutto dal buon funzionamento delle leggi che ne regolano l'azione e dalla certezza del diritto che ne garantisce l'effettiva applicazione.🔗 Leggi su Brindisireport.it

A Chieti Scalo si è tenuto un incontro pubblico sul referendum, organizzato dal comitato per il no alla legge Nordio.

