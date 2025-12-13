La città che verrà Parola ai cittadini poi un incontro

Il futuro di Scandicci si costruisce anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini. In occasione di un incontro partecipativo, l’amministrazione ha deciso di aprire un questionario rivolto a tutti i residenti, per raccogliere idee e opinioni sul cambiamento della città. Un’occasione per contribuire attivamente allo sviluppo e alla crescita del territorio.

Scandiccesi, dite la vostra sul cambiamento della città. Il comune decide di aprire il questionario fornito agli incontri partecipativi a tutti i residenti. Il questionario online (con accesso dalla rete civica) resterà aperto e consultabile fino al 31 dicembre, in modo che più persone possibile possano dire la loro sul piano approvato preliminarmente ad agosto scorso, che l’amministrazione vuole chiudere nel 2026. Oltre al questionario è possibile inviare contributi scritti in forma libera via posta elettronica all’indirizzo [email protected]. In calendario, il 17 gennaio alle 12,30 all’Acciaiolo c’è anche un nuovo incontro dedicato all’urbanistica di genere. Lanazione.it Questa sera alle 20.30 nella chiesa parrocchiale della città verrà recitato un rosario di suffragio e ricordo del medico dell'ospedale di Circolo di Varese scomparso qualche giorno fa ad appena 32 anni. Il pensiero commosso di una sua ex insegnante: «Ho rico - facebook.com facebook © Lanazione.it - La città che verrà. Parola ai cittadini poi un incontro