Ricci punge la Sampierana l' ultimo ballo al Mazza è dolce per l' Ars et Labor - CRONACA e VIDEO

Ferraratoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultimo ballo nel salotto di casa (dell'anno solare) è un liscio. Basta un gol all'Ars et Labor, per vincere, per confermare la vetta e per scacciare – almeno in parte – la maledizione del Paolo Mazza. I biancazzurri battono la Sampierana grazie ad un guizzo di Ricci, in un match dai due volti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

ricci punge sampierana ultimoArs et Labor, la volata continua. Vittoria senza strafare contro la Sampierana - Ferrara L’Ars et Labor fa meritatamente sua una partita spigolosa e dà ritmo all’ormai certificato duello col Mezzolara. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ricci Punge Sampierana Ultimo