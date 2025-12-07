Ricci punge la Sampierana l' ultimo ballo al Mazza è dolce per l' Ars et Labor - CRONACA e VIDEO
L’ultimo ballo nel salotto di casa (dell'anno solare) è un liscio. Basta un gol all'Ars et Labor, per vincere, per confermare la vetta e per scacciare – almeno in parte – la maledizione del Paolo Mazza. I biancazzurri battono la Sampierana grazie ad un guizzo di Ricci, in un match dai due volti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Ars et Labor, la volata continua. Vittoria senza strafare contro la Sampierana - Ferrara L’Ars et Labor fa meritatamente sua una partita spigolosa e dà ritmo all’ormai certificato duello col Mezzolara. Si legge su msn.com