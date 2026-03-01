America' s cup | ecco il dispositivo temporaneo di circolazione a Bagnoli per il Consiglio Comunale

Per la seduta straordinaria del Consiglio Comunale dedicata alla rigenerazione di Bagnoli, l’amministrazione ha predisposto un dispositivo temporaneo di circolazione nel quartiere. La giornata interessata è martedì 3 marzo 2026, durante la quale saranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità per consentire lo svolgimento dell’evento. La misura riguarda le strade coinvolte nel percorso e sarà in vigore solo per quella giornata.

In occasione della seduta straordinaria del Consiglio Comunale monotematico dedicato alla “Rigenerazione di Bagnoli”, l’Amministrazione ha predisposto un dispositivo temporaneo di circolazione per la giornata di martedì 3 marzo 2026.Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori e la sicurezza dell'area interessata, sono state previste limitazioni alla sosta e al transito nelle seguenti strade: via Caio Asinio Pollione, via Cicerone e via Acate. Divieto di sosta con rimozione coatta: Sarà in vigore su entrambi i lati della carreggiata dalle ore 08:00 alle ore 20:00 (e comunque fino a cessate esigenze) nei tratti di: NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Partono i lavori in via Toledo, ecco il dispositivo temporaneo di circolazione1) dal 12 gennaio al 15 aprile 2026 nel tratto compreso tra l’incrocio con vico d’Afflitto e il civ. Leggi anche: Dispositivo di circolazione temporaneo in via Toledo per lavori Una raccolta di contenuti su Consiglio Comunale Temi più discussi: Hotel e luxury apartment, tre aperture entro il 2027 Ecco l'effetto America's Cup; Asia, il piano per l’America’s Cup pulita: spazzamare, sensori e l’idea che funzioni anche dopo; Le regate dell'America's cup di Napoli trasmesse dalla Rai; America’s Cup: fuoco di paglia o tempesta all’orizzonte?. America’s Cup, tornano alla Rai i diritti tv in chiaroDopo un'edizione trasmessa dai canali Mediaset, la Rai torna a irradiare l'America's Cup. Lo farà per la 38a edizione della più famosa competizione velica ... oasport.it L'America's Cup in esclusiva alla RAIL’America’s Cup Partnership (ACP) è lieta di annunciare che i diritti media in chiaro per l’Italia della Louis Vuitton 38ª America’s Cup sono stati assegnati in esclusiva alla Rai, l’emittente del ser ... italiavela.it I “numeri” del Consiglio comunale di Vibo Valentia: la maggioranza cresce, il Pd si lacera https://gazzettadelsud.it/p=2178042 - facebook.com facebook A Sassari Conf stampa cdx per il SÌ al referendum, poi con il gruppo di FDI in Consiglio Comunale, riunione a Porto Torres per le prossime amministrative e gazebo per il SÌ ad Alghero. Nel mezzo sorrisi, strette di mano, una straordinaria comunità fiera ed orgo x.com