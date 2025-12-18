Vanno ad una festa trovano casa svaligiata | fallito altro colpo

Dopo aver tentato un furto, i malviventi si sono recati alla festa patronale di Cava de' Tirreni, ma il loro piano è stato rovinato. Al ritorno, hanno trovato la casa svaligiata, segnando un altro fallimento. Un episodio che sottolinea come gli imprevisti possano cambiare i piani di chi mira al colpo facile.

© Salernotoday.it - Vanno ad una festa, trovano casa svaligiata: fallito altro colpo Escono per la festa patronale e si ritrovano la casa svaligiata. E' accaduto lo scorso weekend, a Cava de' Tirreni, in via Di Domenico. Ad agire almeno tre uomini, arrampicati sui tubi dell'acqua per raggiungere due appartamenti.I furtiLa banda - secondo quanto racconta Il Mattino - ha portato.

