Svaligiata la gioielleria del Millenium Center

Da trentotoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, una gioielleria all’interno del Millenium Center di Rovereto è stata oggetto di una rapina. I ladri hanno agito in modo rapido, sottraendo preziosi dal negozio. Le autorità stanno indagando sull’episodio per identificare i responsabili e fare luce sull’accaduto.

Ladri in azione al Millenium Center di Rovereto: i malviventi hanno agito nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, prendendo di mira una gioielleria all’interno del centro commerciale. A riportarlo è la Rai del Trentino, che spiega come i ladri, per accedere all’esercizio, abbiano fatto un buco di 40. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

svaligiata la gioielleria del millenium center

© Trentotoday.it - Svaligiata la gioielleria del Millenium Center

Leggi anche: La banda del buco: gioielleria svaligiata. Foro nella casa a fianco poi la razzìa di preziosi

Leggi anche: Spaccata all’Ipercoop, svaligiata gioielleria Bluespirit

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Furto al Millennium center di Rovereto. Colpita una gioielleria.

svaligiata gioielleria millenium centerSvaligiata la gioielleria del Millenium Center - Ladri in azione al Millenium Center di Rovereto: i malviventi hanno agito nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, prendendo di mira una gioielleria all’interno del centro commerciale. trentotoday.it

svaligiata gioielleria millenium centerFurto al Millennium center di Rovereto. Colpita una gioielleria - I malviventi sono entrati praticando un buco di 40 centimetri nella parete. rainews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.