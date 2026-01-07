Svaligiata la gioielleria del Millenium Center

Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, una gioielleria all’interno del Millenium Center di Rovereto è stata oggetto di una rapina. I ladri hanno agito in modo rapido, sottraendo preziosi dal negozio. Le autorità stanno indagando sull’episodio per identificare i responsabili e fare luce sull’accaduto.

Ladri in azione al Millenium Center di Rovereto: i malviventi hanno agito nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, prendendo di mira una gioielleria all'interno del centro commerciale. A riportarlo è la Rai del Trentino, che spiega come i ladri, per accedere all'esercizio, abbiano fatto un buco di 40.

Furto al Millennium center di Rovereto. Colpita una gioielleria - I malviventi sono entrati praticando un buco di 40 centimetri nella parete. rainews.it

