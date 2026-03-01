Allontanatevi da casa poi tentano il furto | l’allarme

Il sindaco di Aiello del Sabato ha diffuso un avviso alla cittadinanza per segnalare un tentativo di furto avvenuto di recente. Secondo quanto comunicato, un gruppo di persone ha tentato di entrare in una abitazione con l’intento di svaligiarla, ma sono stati interrotti prima di riuscirci. La polizia ha già avviato le indagini e la comunità è invitata a mantenere alta la vigilanza.

Si informa la comunità che una famiglia aiellese è stata vittima di una truffa particolarmente grave. I malintenzionati, dopo aver contattato telefonicamente la famiglia spacciandosi per operatori di enti pubblici o forze dell'ordine con una motivazione urgente, sono riusciti a farli allontanare dalla propria abitazione. Approfittando della loro assenza, hanno poi messo a segno il furto. Invitiamo tutti alla massima prudenza. Ricordiamo che: • Nessun ente pubblico o forza dell'ordine chiede di allontanarsi da casa per presunte emergenze comunicate telefonicamente. • Non bisogna fornire dati personali o seguire indicazioni ricevute da sconosciuti al telefono.