Tentano il furto in farmacia con i dipendenti ancora dentro poi scappano

Nella notte, un tentativo di furto si è verificato presso la farmacia Forgiarini Sabbatelli di via dei Carpini a Codroipo. I malviventi hanno cercato di entrare mentre i dipendenti erano ancora presenti, tentando di portare a termine il colpo prima di fuggire. L'episodio ha destato preoccupazione nella comunità locale.

Tentato furto, questa notte, alla farmacia Forgiarini Sabbatelli di via dei Carpini a Codroipo, non lontano dal centro cittadino. Senza accorgersi che i dipendenti erano ancora all'interno per il turno notturno, dei malviventi hanno tentato di entrare all'interno della struttura. Dopo aver preso. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

