Tentano il furto con i dipendenti ancora dentro poi scappano
Tentato furto, questa notte, alla farmacia Forgiarini Sabbatelli di via dei Carpini, non lontano dal centro di Codroipo. Senza accorgersi che i dipendenti erano ancora all'interno per il turno notturno, dei malviventi hanno tentato di entrare all'interno della struttura. Dopo aver preso un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Tentano il furto di super alcolici, 'pizzicati' due volte. Trovato con il portafoglio rubato ad un turista
Tentano il furto in un'auto in sosta ma vengono visti: due denunciati
Tentano il furto in una nota pizzeria, presi sul fatto dai carabinieri
Val Melaina, tentano furto in abitazione. Due arresti dei Carabinieri La scorsa notte, verso le ore 01:50, a seguito di diverse chiamate al 112 che segnalavano un furto presso un’abitazione in via Pienza, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono imm - facebook.com Vai su Facebook
Tentato furto dentro una villa, il giardiniere lo scopre in cucina e riesce a bloccarlo: arrestato - Ancona, 8 ottobre 2025 – Tenta di rubare in una villa, in pieno giorno, ma il giardiniere lo scopre e lo fa arrestare. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
