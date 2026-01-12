Hellas Verona beffato da un autogol al Bentegodi vince la Lazio

Durante la ventesima giornata di Serie A, l'Hellas Verona ha subito una sconfitta al Bentegodi per mano della Lazio, grazie a un autogol che ha deciso il risultato finale. La partita, giocata il 11 gennaio, ha lasciato delusione tra i tifosi veronesi, che speravano in un esito diverso. Un episodio che ha inciso sull'esito della gara, evidenziando l'importanza dei dettagli in questa fase della stagione.

Hellas Verona – Lazio 0-1 cronaca e highlights: lo sfortunato autogol di Nelsson condanna gli Scaligeri – VIDEO - Lazio cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... generationsport.it

Hellas Verona Lazio 0-1: Lazio che sbocca la partita con un autogol sfortunato! Grande inserimento di Lazzari - Hellas Verona Lazio: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 20a giornata del campionato di Serie A 2025- lazionews24.com

Calcio Serie A: Hellas Verona-Lazio 0-1. Uno sfortunato autogol di Nelsson consegna i 3 punti ai biancocelesti al termine di una partita intensa e giocata sul filo dell'equilibrio. x.com

