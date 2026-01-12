Hellas Verona beffato da un autogol al Bentegodi vince la Lazio

Durante la ventesima giornata di Serie A, l'Hellas Verona ha subito una sconfitta al Bentegodi per mano della Lazio, grazie a un autogol che ha deciso il risultato finale. La partita, giocata il 11 gennaio, ha lasciato delusione tra i tifosi veronesi, che speravano in un esito diverso. Un episodio che ha inciso sull'esito della gara, evidenziando l'importanza dei dettagli in questa fase della stagione.

La ventesima giornata di Serie A Enilive ha lasciato l'amaro in bocca all'Hellas Verona e ai suoi sostenitori accorsi ieri, 11 gennaio, allo stadio Bentegodi per assistere alla sfida contro la Lazio. Una sfida vinta dai biancocelesti grazie a un autogol di Nielsen.Qui la cronaca e le. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

