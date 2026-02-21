Hellas crisi senza fine | crolla anche al Mapei Stadium e la salvezza è sempre più lontana

L’Hellas Verona ha subito una sconfitta pesante al Mapei Stadium, dove il Sassuolo ha vinto 3-0. La squadra di Verona fatica in campionato, con una serie di risultati negativi che peggiorano la sua posizione in classifica. La mancanza di punti e le difficoltà offensive rendono difficile immaginare una svolta immediata. La corsa alla salvezza si fa sempre più complicata per i gialloblù. La prossima partita potrebbe essere decisiva per il loro destino.

I gialloblu sono stati superati 3-0 sul terreno di gioco del Sassuolo e la situazione di classifica ora appare disperata È sempre più difficile la situazione di classifica dell'Hellas Verona, che venerdì sera al Mapei Stadium, nell'anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A, è stato superato per 3-0 dal Sassuolo. Si tratta della quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per i gialloblu, che sprofondano sempre più nel baratro e rischiano di vedersi allontanare ancora le dirette concorrenti per una salvezza che appare sempre più complicata. La squadra guidata da Sammarco, decimata da infortuni e squalifiche, è stata autrice di un buon avvio, ma ancora una volta ha pagato a caro prezzo i suoi errori, tra l'altro contro un avversario che nelle ultime gare viaggia ad una media da scudetto.🔗 Leggi su Veronasera.it

Verona, ultima spiaggia: al Mapei Stadium per una salvezzaVerona cerca di evitare la retrocessione in una sfida decisiva contro il Sassuolo al Mapei Stadium.

L'Hellas spronda a Cagliari: la rincorsa alla salvezza si fa sempre più dura#Hellas-Verona- Cagliari || L'Hellas Verona perde ancora, questa volta 4-0 in casa del Cagliari.

