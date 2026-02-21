Allegri alla vigilia di Milan-Parma | Abbiamo un solo centravanti | Fullkrug Leao? Più concreto e utile

Massimiliano Allegri ha annunciato che il Milan ha un solo centravanti disponibile, Fullkrug, a causa di alcune assenze nel reparto offensivo. Durante la conferenza, ha sottolineato anche l’utilità di Leao, che si sta dimostrando più concreto in questa fase. L’allenatore ha inoltre evidenziato le sfide del reparto offensivo e la necessità di trovare soluzioni rapide. La partita contro il Parma si avvicina e il tecnico si prepara a scegliere la formazione migliore.

Durante la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Parma, sfida della 26^ giornata di Serie A in programma domani sera alle 18:00, il tecnico rossonero ha parlato del suo parco attaccanti. In particolare, l'ex Juventus ha risposto alla possibilità di cambiare qualcosa nell'assetto offensivo rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. 3 pareggi nelle ultime 5 in casa, se valuta soluzioni tattiche diverse come un attacco a 3: "Ultimamente abbiamo giocato in casa poco. Detto questo, i numeri dicono questo. Speriamo di vincere di più in casa. Poi ci sono i cambi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Allegri in conferenza alla vigilia del Parma: «Pulisic e Leao stanno meglio, c’è una cosa di Pavlovic che mi fa arrabbiare»Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia del match tra Milan e Parma, evidenziando miglioramenti nei suoi giocatori Pulisic e Leao, che si sono allenati con più intensità.

Milan, Leao: “Da centravanti posso fare più gol. Quando Allegri me lo ha detto …”Rafael Leao ha spiegato che il suo ruolo di centravanti potrebbe aiutarlo a segnare più gol, dopo che Allegri gli ha suggerito di adattarsi a questa posizione.

