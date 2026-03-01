Allegri dopo Cremonese-Milan | Leao e Pulisic in crescita Cancellata la sconfitta contro il Parma

Dopo la partita tra Cremonese e Milan, l’allenatore rossonero ha commentato le prestazioni di Leao e Pulisic, sottolineando che sono in crescita. Ha anche annunciato che la sconfitta contro il Parma è stata cancellata. Allegri ha parlato a 'Milan TV' e ha analizzato gli aspetti più importanti della sfida appena conclusa.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Punti importanti perché avevamo perso contro il Parma in casa, e ci aspetta un periodo brutto con il derby e la Lazio fuori. Questa vittoria cancella la sconfitta contro il Parma. Siamo partiti un po' nervosi. Quella sconfitta contro il Parma ci era rimasta un po' addosso". "In crescita lui, ma anche Pulisic, che ha lavorato bene, ha avuto un'occasione. Anche Nkunku. Il gruppo sta facendo un bel percorso.