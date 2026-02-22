Il Milan di Allegri ritrova i suoi assi | contro il Parma è l’ora di Leão e Pulisic

Leão e Pulisic tornano in campo per il Milan di Allegri, che mira a vincere contro il Parma. La decisione di schierarli deriva dalla necessità di migliorare le prestazioni offensive dopo il pareggio con il Como. L’allenatore lavora intensamente sulla strategia, sperando di ottenere i tre punti e rafforzare la posizione in classifica. La partita si gioca domani pomeriggio a San Siro, dove i rossoneri vogliono dimostrare la loro forza.

A poche ore dal fischio d’inizio del match contro il Parma, programmato per il pomeriggio di domani a San Siro, Massimiliano Allegri prepara la controffensiva per consolidare il secondo posto e dimenticare il recente pareggio contro il Como. Il tecnico livornese, intervenuto in conferenza stampa, ha espresso ottimismo circa le condizioni generali della rosa, annunciando il recupero di pedine fondamentali: «Tutti gli effettivi sono a disposizione, Leão e Pulisic stanno decisamente meglio e riavremo anche Pavlovi? tra i convocati», ha dichiarato l’allenatore, delineando un quadro di abbondanza ritrovata in un momento cruciale della Serie A Enilive. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Il Milan ritrova i suoi fuoriclasse: con Leao e Pulisic al top la rimonta Scudetto è possibileIl Milan ha riacceso le speranze di vincere lo scudetto grazie al ritorno di Leao e Pulisic, che si sono allenati con intensità questa settimana.

