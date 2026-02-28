Il Milan si prepara a sfidare la Cremonese con Leao e Pulisic che, secondo il 'Corriere dello Sport', potrebbero scendere in campo come titolari. La partita rappresenta una nuova opportunità per i due giocatori di dimostrare il proprio valore, mentre l'allenatore cerca di trovare le soluzioni migliori per la formazione. La sfida si svolgerà prossimamente, con i protagonisti pronti a scendere in campo.

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' propone un approfondimento in vista di Cremonese-Milan. Dopo il passo falso contro il Parma, la squadra di Allegri ripartirà dalla trasferta di Cremona, in programma domani (1° marzo) alle 12:30, valida per la 27ª giornata del campionato di Serie A. Il tecnico rossonero riproporrà la coppia d'attacco formata da Rafael Leao e Christian Pulisic, la stessa scesa in campo nella sconfitta contro i gialloblù. Una nuova chance per mettere in mostra tutte le loro qualità, anche perché in questa stagione poche volte Allegri ha potuto contare su entrambi contemporaneamente. Il portoghese e l0 statunitense hanno giocato solamente 377 minuti insieme in questo campionato, poco più di quattro partite intere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, nuova chance per Leao e Pulisic contro la Cremonese: Allegri cerca risposte

Pulisic e Leao, in Milan-Genoa torna la coppia titolare di AllegriMilan-Genoa potrebbe essere la partita giusta per rivedere dal primo minuto insieme Pulisic e Leao.

Milan, Allegri valuta Pulisic e Leao per la trasferta a Pisa: tutti gli aggiornamentiil milan prosegue la preparazione in vista della prossima sfida di campionato, concentrandosi sulla gestione degli infortuni e sulla ripresa degli...

Aggiornamenti e notizie su Milan.

Temi più discussi: Lecce, con Gaspar infortunato c'è un'occasione per Siebert; Tonfo Milan a San Siro: il Parma passa con Troilo, Inter a +10; Milan, ripresa a Milanello: Nkunku verso Cremona; Questo è il vero Luca Ranieri: non tutti i mali vengono per nuocere.

Torino-Milan, nuova chance per Nkunku (se Pulisic non ce la fa). Più Loftus-Cheek di RicciPotrà essere un Milan offensivo quello che stasera affronterà il Torino nel posticipo della 14° giornata di campionato. Pulisic resta a rischio, come ha confermato Massimiliano Allegri alla vigilia ... leggo.it

Milan-Lecce, formazioni ufficiali: Jashari in regia, riecco Pulisic. Chance per EstupinanDi seguito le formazioni ufficiali di Milan-Lecce, gara valida per la 21ª giornata di Serie A: Qualche cambio per il Milan con Massimiliano Allegri che dà un turno di riposo a Luka Modric, con Jashari ... tuttomercatoweb.com

BOMBA DI MERCATO: GUIRASSY PUÒ VENIRE AL MILAN Secondo la Gazzetta, infatti, Guirassy sarebbe stanco di non aver vinto neanche un trofeo di rilievo in carriera Sarebbe pentito di aver scelto il Borussia Dortmund, in quanto giocando nello st - facebook.com facebook

Verso la Cremonese: il Milan non segna allo Zini da tre partite x.com