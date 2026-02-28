Milan nuova chance per Leao e Pulisic contro la Cremonese | Allegri cerca risposte

Il Milan si prepara a sfidare la Cremonese con Leao e Pulisic che, secondo il 'Corriere dello Sport', potrebbero scendere in campo come titolari. La partita rappresenta una nuova opportunità per i due giocatori di dimostrare il proprio valore, mentre l'allenatore cerca di trovare le soluzioni migliori per la formazione. La sfida si svolgerà prossimamente, con i protagonisti pronti a scendere in campo.

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' propone un approfondimento in vista di Cremonese-Milan. Dopo il passo falso contro il Parma, la squadra di Allegri ripartirà dalla trasferta di Cremona, in programma domani (1° marzo) alle 12:30, valida per la 27ª giornata del campionato di Serie A. Il tecnico rossonero riproporrà la coppia d'attacco formata da Rafael Leao e Christian Pulisic, la stessa scesa in campo nella sconfitta contro i gialloblù. Una nuova chance per mettere in mostra tutte le loro qualità, anche perché in questa stagione poche volte Allegri ha potuto contare su entrambi contemporaneamente. Il portoghese e l0 statunitense hanno giocato solamente 377 minuti insieme in questo campionato, poco più di quattro partite intere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

