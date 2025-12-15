La storia si pedala da Todi a Penna in Teverina in bicicletta | nasce Amerina bike route

Il progetto “Amerina bike route - La storia si pedala” invita a scoprire il patrimonio culturale e paesaggistico della zona attraverso un itinerario ciclabile tra Todi e Penna in Teverina. Mercoledì 17 dicembre a Perugia, nella sala Fiume di palazzo Donini, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa, volta a promuovere il turismo sostenibile e la valorizzazione del territorio.

Appuntamento mercoledì 17 dicembre a Perugia nella sala Fiume di palazzo Donini per la conferenza stampa di presentazione del progetto “Amerina bike route - La storia si pedala”.Il progetto è finanziato dal bando nazionale Bici in Comune e ha l’ambizione di mettere a sistema il tratto umbro della. Ternitoday.it Pedalare tra storia e sapori: si è concluso il Press Tour dedicato alla scoperta dei Laghi Varesini in bicicletta Promosso nell'ambito del progetto europeo Interreg VI-A Italia-Svizzera SUSTAINEVENTS e realizzato da Camera di Commercio di Varese co - facebook.com facebook