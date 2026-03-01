Un avviso di Cna mette in guardia contro i finti controlli nei luoghi di lavoro. La confederazione sottolinea come la sicurezza non sia solo un adempimento legale, ma un aspetto fondamentale per proteggere le persone e mantenere alti gli standard delle imprese. Si invita a prestare attenzione a eventuali truffatori che si presentano fingendosi verificatori ufficiali.

La sicurezza nei luoghi di lavoro non è soltanto un obbligo normativo, ma un elemento essenziale per la tutela delle persone e per la qualità delle imprese. A ribadirlo è Cna Massa Carrara, che lancia un appello alle attività del territorio dopo alcune segnalazioni di comportamenti commerciali scorretti legati agli adempimenti in materia di salute e sicurezza. "Investire nella prevenzione significa proteggere lavoratori, imprenditori e continuità aziendale. È su questi principi che l’associazione porta avanti da anni un’intensa attività di informazione, formazione e sensibilizzazione attraverso le proprie sedi territoriali in tutta Italia.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme di Cna: "Attenzione ai finti controlli"

Ladri scatenati, tre furti in una notte. Allarme della Cna: "Più controlli"Non accenna a fermarsi l’ondata di furti che nelle ultime settimane sta investendo le attività commerciali del centro storico di Finale Emilia.

Sangue, Avis Toscana: “Attenzione ai finti appelli sulle donazioni di sangue"Firenze, 8 gennaio 2026 – Massima attenzione a una nuova truffa – in particolare su Whatsapp e sui social – dove si fa riferimento a una richiesta...

Approfondimenti e contenuti su Allarme di Cna.

Temi più discussi: Allarme di Cna: Attenzione ai finti controlli; Nuove norme anti-alluvione, l'allarme di Cna: Piano idrogeologico troppo invasivo e investimenti a rischio; Variante al PAI, CNA lancia l’allarme: Rischio paralisi per imprese e investimenti; Credito alle imprese, allarme sul costo delle garanzie: Rischio ricadute anche a Treviso.

Contratti capestro firmati con la scusa di controlli sulla sicurezza sul lavoro: l’allarme di CnaQuesta è una materia seria e delicata e non può essere trasformata in un’occasione commerciale opaca. Invitiamo le aziende a prestare la massima attenzione ... luccaindiretta.it

Variante al PAI, CNA lancia l’allarme: Rischio paralisi per imprese e investimentiAl tavolo regionale del Patto per il Lavoro e per il Clima chieste certezze per sbloccare cantieri e ZLS. Siboni: Incertezza normativa sta fermando la macchina amministrativa ... forli24ore.it

Comuni del cratere sismico esclusi dalla nuova classificazione dei Comuni montani prevista dalla Legge 131/2025. La Cna Macerata lancia l’allarme: “Rischio territori di serie A e serie B" facebook