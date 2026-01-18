Sofia Goggia c’è una sorpresa che tira su il morale | è in testa alla classifica di superG!
Sofia Goggia si distingue nella Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Dopo il super-G di Tarvisio, ottiene il sesto posto finale, ma grazie alle sue prestazioni nelle precedenti gare, si posiziona al vertice della classifica di super-G. Con 200 punti, l’atleta italiana si conferma una protagonista della stagione, confermando il suo ruolo di riferimento nel circuito internazionale.
Nonostante il super-G di Tarvisio, in Italia, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, le porti in dote il sesto posto finale, Sofia Goggia si regala la vetta della classifica di specialità: dopo tre gare l’azzurra raggiunge quota 200 punti e balza al comando. L’azzurra scavalca la neozelandese Alice Robinson, vittima quest’oggi di una brutta caduta, la quale resta ferma a quota 180 e viene scavalcata anche dalla statunitense Lindsey Vonn, che con la piazza d’onore odierna si porta a quota 190, a -10 dall’italiana. In classifica generale, invece, l’azzurra sale in quinta piazza a quota 506, a -417 dalla statunitense Mikaela Shiffrin, assente oggi, la quale guida con 923 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Ancora un successo per lo sci azzurro. Nella discesa di #Tarvisio, la straordinaria impresa di Nicol #Delago, che conquista la prima vittoria in Coppa del Mondo. Sofia #Goggia undicesima. #Tg1 Simone Benzoni - facebook.com facebook
Sul podio la tedesca Weidle-Winkelmann e la statunitense Vonn. Solo undicesima Sofia Goggia. x.com
