SuperG Soldeu 2026 in diretta | Sofia Goggia difende la maglia rossa

Da mondosport24.com 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il supergigante femminile di Soldeu del 2026 si avvicina, con Sofia Goggia che difende la maglia rossa di leader della classifica generale. La startlist, le prove e le principali atlete partecipanti sono state annunciate e si preparano a scendere in pista. La gara si svolgerà sulle piste del resort andorrano, con le competizioni che attirano un ampio pubblico di appassionati.

Il parterre del superg femminile a Soldeu si prepara ad affrontare un appuntamento di grande rilievo nel calendario della Coppa del Mondo di sci alpino. Atteso da appassionati e addetti ai lavori, l’evento rappresenta una tappa fondamentale per le atlete che ambiscono a consolidare le proprie posizioni in classifica nazionale e internazionale. La partenza è programmata per le ore 10.15, con una piazza di partenti composta da 58 atlete provenienti da 15 Paesi diversi, tutte determinate a conquistare punti preziosi in questa fase della stagione. La rappresentativa italiana si distingue per la presenza di dieci atlete, pronte a sfidarsi sulla pista di Soldeu. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia difende il pettorale rossoBuongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del primo superG femminile in programma a Soldeu (Andorra), valevole per la Coppa del Mondo di sci...

Sofia Goggia a Soldeu 2026: orario, pettorale e diretta TV del superGl’azione scatterà sabato 28 febbraio alle ore 10:15, con 58 atlete al via provenienti da 15 paesi.

LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia difende il pettorale rossoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del superG femminile di Soldeu Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del ...

Startlist superG Soldeu 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italianeSono ben dieci le italiane presenti nella lista di partenza del primo dei due superG femminili in programma a Soldeu, che ospita questo weekend la ...

