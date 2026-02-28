SuperG Soldeu 2026 in diretta | Sofia Goggia difende la maglia rossa

Il supergigante femminile di Soldeu del 2026 si avvicina, con Sofia Goggia che difende la maglia rossa di leader della classifica generale. La startlist, le prove e le principali atlete partecipanti sono state annunciate e si preparano a scendere in pista. La gara si svolgerà sulle piste del resort andorrano, con le competizioni che attirano un ampio pubblico di appassionati.

Il parterre del superg femminile a Soldeu si prepara ad affrontare un appuntamento di grande rilievo nel calendario della Coppa del Mondo di sci alpino. Atteso da appassionati e addetti ai lavori, l'evento rappresenta una tappa fondamentale per le atlete che ambiscono a consolidare le proprie posizioni in classifica nazionale e internazionale. La partenza è programmata per le ore 10.15, con una piazza di partenti composta da 58 atlete provenienti da 15 Paesi diversi, tutte determinate a conquistare punti preziosi in questa fase della stagione. La rappresentativa italiana si distingue per la presenza di dieci atlete, pronte a sfidarsi sulla pista di Soldeu.