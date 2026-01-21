America' s Cup 2027 a Napoli ecco le date della finale

L’America’s Cup 2027 si terrà nel Golfo di Napoli, con le finali previste dal 10 luglio 2027. La competizione rappresenta uno degli eventi più importanti nel mondo della vela, attirando appassionati e esperti internazionali. Napoli si prepara ad accogliere questa prestigiosa sfida, che si svolgerà nelle acque della città, offrendo un’occasione unica di visibilità e di confronto tra le migliori imbarcazioni al mondo.

Napoli, 21 gennaio 2026 – Dal 10 luglio 2027 le acque de l Golfo di Napoli metteranno in palio la Vecchia Brocca. Il Palazzo Reale del capoluogo partenopeo è stato il teatro della presentazione delle date dei match race che assegneranno la 38^ America’s Cup: si partirà appunto il 10 luglio con gli ultimi faccia a faccia tra il Defender, Emirates Team New Zealand e l’imbarcazione che avrà vinto la Selezione degli Sfidanti che potrebbero portarsi fino a l 17-18 luglio. La conferenza stampa è stata anche l’occasione per presentare in maniera ufficiale l’ America’s Cup Partnership, il nuovo accordo che lega i team per lo sviluppo della Coppa America e allo stesso tempo gli equipaggi che si sfideranno nelle acque del Golfo di Napoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

AMERICA’S CUP 2027 A NAPOLI

Max Sirena (Luna Rossa): «Penso che l'America's Cup a Napoli sarà qualcosa di unico, come unica al mondo è la città di Napoli» - facebook.com facebook