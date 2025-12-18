A Seul un’accoglienza strepitosa tanto interesse per le bellezze artistiche della nostra città

A Seul, un’accoglienza calorosa e un forte interesse per le meraviglie artistiche italiane. L'inaugurazione della mostra “The Miracle of Klimt and Other Treasures from Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi” al My Art Museum ha riscosso grande successo, celebrando il patrimonio culturale e artistico del nostro paese. Un evento che rafforza i legami tra Italia e Corea attraverso l’arte e la bellezza.

