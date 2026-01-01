Capodanno 2026 la mezzanotte a Roma | fuochi d' artificio illuminano le bellezze della città

A Roma, il Capodanno 2026 è stato accolto con un suggestivo spettacolo di fuochi d'artificio. Alla mezzanotte, il cielo della città si è illuminato, celebrando l'inizio del nuovo anno e valorizzando i monumenti e le piazze storiche. Un momento di condivisione e tradizione, che ha segnato l'arrivo del 2026 nel rispetto delle consuetudini e della bellezza della capitale.

(LaPresse) Roma ha salutato con tanti fuochi d'artificio l'arrivo del nuovo anno. Alla mezzanotte i botti di Capodanno hanno illuminato la capitale e tutte le sue bellezze.

