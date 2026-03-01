ali khamenei il simbolo della repressione iraniana

Il leader supremo iraniano Ali Khamenei è al centro di un attacco mirato da parte di Israele e degli Stati Uniti, che hanno condotto bombardamenti contro obiettivi collegati a lui. La sua figura rappresenta il vertice di un regime considerato repressivo, e le azioni militari sono state indirizzate specificamente contro di lui e le strutture associate.

Tra gli obiettivi dei bombardamenti israeliani e statunitensi vi è senz’altro il leader supremo Ali Khamenei, simbolo di un regime repressivo. Pare però si fosse già trasferito in una località sicura, mentre a morire sotto le bombe sono stati alcuni famigliari, tra cui la nuora e il genero. L’attuale capo di Stato della Repubblica islamica era succeduto all’ayatollah Khomeini all’indomani della sua morte, avvenuta nel giugno del 1989. Nato nel 1939 a Mashad, nella regione del Khorasan (Iran nordorientale), Khamenei appartiene a una famiglia originaria dell’Azerbaigian (Iran nordoccidentale), ha studiato nella città santa di Qum sotto la guida di famosi ayatollah come Milani, Boroujerdi e lo stesso Khomeini. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Ali Khamenei morto nei raid su Teheran: chi era la Guida suprema iranianaL’ayatollah Ali Khamenei, Guida suprema dell’Iran, sarebbe morto nell’attacco condotto oggi da Stati Uniti e Israele su Teheran.

Ali Khamenei è morto, la guida suprema iraniana uccisa durante l’attacco di Israele e USA, applausi dalle finestre a TeheranDal momento dell’attacco di USA e Israele all’Iran si sono susseguite notizie sempre più frenetiche circa la morte del leader Ali Khamenei.

She lit a photo of Khamenei with cigarette and became a symbol of resistance for Iranian protesters

Chi era Khamenei, il custode della Rivoluzione scelto da KhomeiniAnima della Rivoluzione islamica iraniana del 1979, simbolo dell'opposizione ad ogni costo all'Occidente, custode dell'ortodossia e della conservazione ma anche intellettuale, poeta e musicista. Ali K ... ansa.it

Ali Khamenei, ecco chi era l’uomo che ha guidato l’Iran per oltre trent’anniDalla rivoluzione islamica al potere assoluto, il ritratto dell’uomo che ha plasmato il regime iraniano e gli equilibri del Medio Oriente. panorama.it

Il presidente Trump ha confermato la notizia della morte di Ali Khamenei, ucciso nell’attacco lanciato da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La foto del corpo della Guida Suprema mostrata al premier Netanyahu. Uccisi anche un consigliere di #Khamenei e il cap - facebook.com facebook

In pochi piangeranno la scomparsa di Ali Khamenei, brutale capo del regime islamico di Teheran, per anni responsabile di una repressione feroce e di decine di migliaia di vittime innocenti: giovani, donne, uomini liberi. Crimini atroci commessi per mantenere x.com