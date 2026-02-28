Ali Khamenei morto nei raid su Teheran | chi era la Guida suprema iraniana

Nelle prime ore di oggi, Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco su Teheran, che avrebbe causato la morte dell’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran. L’attacco ha coinvolto obiettivi nella capitale iraniana e ha portato alla perdita di vita di Khamenei, figura di rilievo nel paese. La notizia della sua scomparsa si diffonde mentre si attendono ulteriori sviluppi sul conflitto.

L’eliminazione di Ali #Khamenei era inevitabile, perché costituiva una minaccia. La sua poteva essere un’escalation pericolosa con il nucleare. Non ci poteva essere diplomazia con un regime terroristico. Oltretutto pare che l’Iran era pronto ad attaccare per pri - facebook.com facebook

Testimoni riferiscono che forti applausi hanno risuonato in diverse zone di Teheran e che i residenti si sono affacciati alle finestre per applaudire e suonare musica celebrativa dopo la notizia della morte del leader supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei. (fo x.com