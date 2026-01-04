Ho visto l' orrore negli occhi di quei ragazzi Il racconto dei soccorritori nell' inferno di Crans Montana
L'incendio di Crans Montana ha causato tragiche perdite e gravi feriti. I soccorritori, tra cui il giovane Marc-Antoine Chavanon, hanno descritto scene drammatiche di paura e disperazione, cercando di aiutare le persone intrappolate nel caos. Questo racconto offre uno sguardo diretto sugli eventi e sulle difficili operazioni di emergenza in un momento di grande crisi.
"Abbiamo visto persone urlare, correre. Abbiamo cercato di tirarli fuori da quell'inferno". Marc-Antoine Chavanon, 14 anni, raccontando come si è precipitato al bar Le Constellation per soccorrere i feriti del rogo che ha ucciso 40 persone e ne ha ferite 121. "C'era una nostra amica: faceva fatica a uscire, era tutta ustionata. Non potete immaginare il dolore che ho visto". L'adolescente era in vacanza a Crans Montana per trascorre il capodanno sulla neve. Si è ritrovato invece in un incubo. "Stavamo portando fuori le persone, alcune stavano crollando. Stavamo facendo tutto il possibile per salvarle, abbiamo aiutato il più possibile ma non tutti sono riusciti a salvarsi", spiega tra le lacrime. 🔗 Leggi su Iltempo.it
