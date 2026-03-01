Dal 12 al 15 marzo 2026, allo Spazio Diamante di Roma, si tiene lo spettacolo teatrale “Le Serve” di Jean Genet, diretto da Veronica Cruciani. L’evento si svolge nella Sala Black e vede protagonisti Eva Robin’s e altri attori coinvolti nella messa in scena. La rappresentazione si concentra sul testo di Genet, portato in scena in un contesto teatrale contemporaneo.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero L’universo claustrofobico e speculare di Jean Genet torna a scuotere le scene romane con una produzione attesa e già ampiamente premiata. Le serve, capolavoro assoluto della drammaturgia francese, approda allo Spazio Diamante dopo una fortunata tournée triennale che ha raccolto consensi unanimi tra il pubblico e i principali osservatori del settore. La regia di Veronica Cruciani restituisce vigore a un testo che, pur affondando le radici in un tragico fatto di cronaca degli anni Trenta, continua a parlare con voce ferma delle disparità sociali e delle prigioni psicologiche del contemporaneo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Al via “Le Serve”: Eva Robin’s e il rito di Jean Genet allo Spazio Diamante

