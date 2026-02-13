Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij allo Spazio Diamante

Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij prende vita allo Spazio Diamante di Roma, dal 19 al 22 febbraio, portando in scena una lettura teatrale che coinvolge il pubblico in modo diretto. La rappresentazione, curata dall’attore e regista Marco Rossi, si distingue per l’uso di una scenografia minimalista ma intensa, pensata per mettere in risalto la poesia del testo.

Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij arriva a Roma, dal 19 al 22 febbraio, allo Spazio Diamante. Un classico capace di conquistare il pubblico con la sua profondità e una bellezza senza tempo. Il celebre racconto di Dostoevskij, che ha ispirato molteplici adattamenti teatrali e cinematografici, è un viaggio nell'animo umano, nel desiderio, nella solitudine e nelle possibilità di redenzione attraverso l'amore. Nel racconto, un giovane uomo vive una serie di notti insonni durante le quali si intrecciano sogno e realtà, e incontra una donna, Nastas'ja, con cui condivide il suo tormentato desiderio d'amore, ma anche la paura di affrontare la verità.🔗 Leggi su Romatoday.it

