Colleferro Sicurezza sul lavoro lezione speciale per gli studenti L’Ispettorato del Lavoro di Roma arriva all’Ipia Parodi-Delfino

Cronachecittadine.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina di martedì 9 dicembre, l’Ispettorato del Lavoro di Roma ha visitato l’Istituto Professionale Industriale “Paolo Parodi-Delfino” di Colleferro, per un progetto di sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro dedicato agli studenti. L’iniziativa mira a promuovere una maggiore consapevolezza tra i giovani sulle normative e le pratiche preventive nel mondo del lavoro.

