Colleferro Sicurezza sul lavoro lezione speciale per gli studenti L’Ispettorato del Lavoro di Roma arriva all’Ipia Parodi-Delfino
Nella mattina di martedì 9 dicembre, l’Ispettorato del Lavoro di Roma ha visitato l’Istituto Professionale Industriale “Paolo Parodi-Delfino” di Colleferro, per un progetto di sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro dedicato agli studenti. L’iniziativa mira a promuovere una maggiore consapevolezza tra i giovani sulle normative e le pratiche preventive nel mondo del lavoro.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nella mattina di ieri, Martedì 9 Dicembre, presso l’Istituto Professionale Industriale “Paolo Parodi-Delfino” di Colleferro, si è tenuto L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
NOLA FERRAMENTA A COLLEFERRO PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO Il Consorzio dei Piani Artigianali di Colleferro ha individuato il punto vendita di Nola Ferramenta come punto in cui installare uno dei defibrillatori donati alla comunità. Siamo felic - facebook.com Vai su Facebook
"Hai quasi l'età di mia figlia, una vita davanti" Una telefonata ha salvato la vita di un ragazzo, in evidente stato di fragilità, che voleva togliersi la vita lanciarsi sotto il treno. Dalla centrale operativa, un carabiniere della Compagnia di Colleferro ha immediatamen Vai su X
Tatiana Tramacere a ‘Chi l’ha visto?’: “Chiedo scusa a tutti” lapresse.it
Marcell Jacobs, il campione stanco: “Sono in una fase riflessiva, serve uno scatto di testa” ilgiorno.it
Fiorentina, Ranieri: “Confronti belli nello spogliatoio, gli alibi sono finiti. Torneremo a sorridere” sport.quotidiano.net
Avatar: Fuoco e Cenere, la première a Milano segna il nuovo capitolo di Pandora vanityfair.it
Jacopo Sol lancia il nuovo singolo Gran finale spettacolo.eu
La cucina italiana è patrimonio Unesco, cosa significa? Oneri e onori: programmi educativi e lotta alla ... notizie.com
Natale: Al Quirinale il presepe della Reggia di Caserta iltempo.it
Marcell Jacobs, il campione stanco: “Sono in una fase riflessiva, serve uno scatto di testa” ilgiorno.it
Fiorentina, Ranieri: “Confronti belli nello spogliatoio, gli alibi sono finiti. Torneremo a sorridere” sport.quotidiano.net
Avatar: Fuoco e Cenere, la première a Milano segna il nuovo capitolo di Pandora vanityfair.it
Jacopo Sol lancia il nuovo singolo Gran finale spettacolo.eu
La cucina italiana è patrimonio Unesco, cosa significa? Oneri e onori: programmi educativi e lotta alla ... notizie.com
Natale: Al Quirinale il presepe della Reggia di Caserta iltempo.it