Al MACRO arriva Diario di un maestro | omaggio a De Seta

Un evento al MACRO di Roma celebra De Seta con una proiezione speciale di Diario di un maestro, un omaggio al regista e ai suoi lavori. La causa è la volontà di far conoscere meglio il suo contributo al cinema documentaristico italiano. La proiezione include tutti e quattro gli episodi dello sceneggiato e si svolge domenica 1 e 8 marzo alle 11:00. L’ingresso è aperto al pubblico curioso di scoprire questa parte della storia del documentario.

Cosa: Proiezione speciale dei quattro episodi dello sceneggiato Diario di un maestro. Dove e Quando: Presso il MACRO di Roma, domenica 1 e domenica 8 marzo 2026, ore 11:00. Perché: Un'occasione gratuita per riscoprire un capolavoro della TV italiana che ha rivoluzionato il racconto della scuola e della periferia romana. Il MACRO – Museo d'Arte Contemporanea di Roma si trasforma ancora una volta in una sala cinematografica d'eccezione per ospitare un appuntamento imperdibile della rassegna Cine-città. Nelle domeniche del 1 e 8 marzo 2026, i riflettori si accendono su Diario di un maestro, l'opera fondamentale di Vittorio De Seta prodotta dalla Rai nel 1973.