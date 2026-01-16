Rapina in banca con poliziotti feriti a Caserta | estradati in quattro da Bosnia-Erzegovina
Sono stati estradati in Italia i quattro sospettati coinvolti nella rapina avvenuta a Caserta nel 2025, durante la quale una banda di rapinatori si schiantò contro una pattuglia di polizia, ferendo alcuni agenti. La procedura di estradizione, proveniente dalla Bosnia-Erzegovina, segna un passo importante nelle indagini e nella responsabilità dei soggetti coinvolti in quell'evento.
Sono stati estradati in Italia i quattro indagati per la rapina avvenuta nel 2025 a Caserta, quando una banda di rapinatori si schiantò volontariamente contro una pattuglia dopo un furto in banca. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Partivano da Trieste i "cecchini del weekend" alla volta della Bosnia Erzegovina
Leggi anche: Assalto alla Deutsche Bank: 4 banditi estradati dopo la cattura in Bosnia
Tentata rapina in banca a Roma con la tecnica del "buco", 5 professionisti del crimine arrestati: come agivano - Cinque uomini sono stati arrestati a Roma per tentata rapina aggravata in banca: la Polizia ha sventato il colpo con la tecnica del buco. virgilio.it
Roma, la banda del buco sorpresa in flagrante prima della rapina in banca a Colli Aniene: cinque in manette - La Squadra mobile ha intercettato il gruppo che stava per entrare in azione passando da un foro scavato con la parete comunicante dell'istituto di credito. roma.corriere.it
Roma, sventata rapina della banda del buco a una banca di Colli Aniene - La banda, composta da cinque uomini italiani di età compresa tra i 26 e i 53 anni, è stata arrestata e per loro si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia. tg24.sky.it
: : Rapina in banca a Bagheria: si stringe il cerchio sugli ultimi responsabili del colpo messo a segno lo scorso 27 agosto ai danni dell’istituto bancario Credem di via Città di P - facebook.com facebook
Chi è l'uomo accusato di aver commesso la rapina il 29 dicembre - La sua vita precedente al colpo in banca x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.