Rapina in banca con poliziotti feriti a Caserta | estradati in quattro da Bosnia-Erzegovina

Sono stati estradati in Italia i quattro sospettati coinvolti nella rapina avvenuta a Caserta nel 2025, durante la quale una banda di rapinatori si schiantò contro una pattuglia di polizia, ferendo alcuni agenti. La procedura di estradizione, proveniente dalla Bosnia-Erzegovina, segna un passo importante nelle indagini e nella responsabilità dei soggetti coinvolti in quell'evento.

Roma, la banda del buco sorpresa in flagrante prima della rapina in banca a Colli Aniene: cinque in manette - La Squadra mobile ha intercettato il gruppo che stava per entrare in azione passando da un foro scavato con la parete comunicante dell'istituto di credito. roma.corriere.it

Roma, sventata rapina della banda del buco a una banca di Colli Aniene - La banda, composta da cinque uomini italiani di età compresa tra i 26 e i 53 anni, è stata arrestata e per loro si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia. tg24.sky.it

: : Rapina in banca a Bagheria: si stringe il cerchio sugli ultimi responsabili del colpo messo a segno lo scorso 27 agosto ai danni dell’istituto bancario Credem di via Città di P - facebook.com facebook

Chi è l'uomo accusato di aver commesso la rapina il 29 dicembre - La sua vita precedente al colpo in banca x.com

