Il viaggio che diventa memoria per non dimenticare | si inaugura una mostra fotografica

Venerdì 23 gennaio alle ore 10, presso l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo Statale Di Vittorio, si inaugura una mostra fotografica intitolata

Venerdì 23 gennaio alle ore 10 all'Auditorium della sede centrale dell'Istituto Comprensivo Statale Di Vittorio, si inaugura una mostra fotografica dal titolo: "Il viaggio che diventa memoria, per non dimenticare". L'evento, organizzato dalla scuola, espone le toccanti fotografie realizzate da ex.🔗 Leggi su Palermotoday.it

