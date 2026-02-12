Vannacci vota la fiducia al governo ma dice no al decreto Ucraina | cosa farà ora il centrodestra?

Vannacci ha votato a favore della fiducia al governo, ma ha detto no al decreto sull’Ucraina. La sua scelta potrebbe spostare gli equilibri nel centrodestra, mentre si aspettano le mosse della Lega. Antonio Tajani di Forza Italia afferma che sarà la Lega a decidere cosa farà il partito del generale. La situazione resta aperta, e ora tutti guardano alle prossime mosse dei partiti coinvolti.

Il quadro si complica. Se la fiducia posta dal governo sul decreto Ucraina aveva come obiettivo quello di fare chiarezza su chi è dentro e chi è fuori dalla maggioranza, la radiografia del voto (207 sì, 119 no e 4 astenuti) rimescola le carte. Con incursione a sorpresa, infatti, la pattuglia dei tre deputati vannacciani (gli ex leghisti Rossano Sasso e Edoardo Ziello, e l'ex Fdi Emanuele Pozzolo ) dice sì alla fiducia (e no al decreto ). Una linea dettata dal generale, per dimostrare da un lato la volontà di restare nel perimetro del centrodestra («non siamo uno strumento della sinistra che vuole destabilizzare la Nazione») e dall'altro di restare fermi sullo stop agli aiuti militari a Kiev.

