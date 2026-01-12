Sabatini | Il Milan è una squadra forte ma è comunque sotto a Napoli e Inter

Nel nuovo video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini analizza la sfida tra Milan e Fiorentina. Tra i temi affrontati, le prestazioni di Pulisic e la posizione delle squadre in classifica, con Sabatini che sottolinea come il Milan sia una squadra forte, ma ancora inferiore a Napoli e Inter. Un commento equilibrato che offre spunti di riflessione sulla situazione attuale del campionato.

Sabatini: “Il Milan non può regalare sempre un tempo. Se Pulisic non segna più…”

#Sabatini sul campionato: " #Inter e #Napoli sono superiori, ma se il #Milan può ..." #SempreMilan x.com

Parole forti che fanno discutere: per #SandroSabatini, dopo il pareggio di oggi il sogno #Scudetto del #Milan può dirsi chiuso. Una riflessione che accende il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Il campo e i risultati parleranno, ma intanto il momento dei - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.