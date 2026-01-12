Sabatini | Il Milan è una squadra forte ma è comunque sotto a Napoli e Inter

Da pianetamilan.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nuovo video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini analizza la sfida tra Milan e Fiorentina. Tra i temi affrontati, le prestazioni di Pulisic e la posizione delle squadre in classifica, con Sabatini che sottolinea come il Milan sia una squadra forte, ma ancora inferiore a Napoli e Inter. Un commento equilibrato che offre spunti di riflessione sulla situazione attuale del campionato.

