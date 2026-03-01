Al Festival di Sanremo anche Radio Teate On Air | la web radio teatina ha raccontato la manifestazione

Al Festival di Sanremo 2026, Radio Teate On Air, la web radio di Chieti, ha preso parte all’evento rappresentando la città e l’Abruzzo. La radio teatina ha avuto accesso alla sala stampa Lucio Dalla grazie all’accredito e ha raccontato la manifestazione attraverso le sue trasmissioni. Questa partecipazione ha permesso alla web radio di portare la propria voce in uno dei palcoscenici più importanti della musica italiana.