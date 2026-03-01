Al Festival di Sanremo anche Radio Teate On Air | la web radio teatina ha raccontato la manifestazione
Al Festival di Sanremo 2026, Radio Teate On Air, la web radio di Chieti, ha preso parte all’evento rappresentando la città e l’Abruzzo. La radio teatina ha avuto accesso alla sala stampa Lucio Dalla grazie all’accredito e ha raccontato la manifestazione attraverso le sue trasmissioni. Questa partecipazione ha permesso alla web radio di portare la propria voce in uno dei palcoscenici più importanti della musica italiana.
Radio Teate On Air, la web radio nata a Chieti, ha portato con orgoglio la sua voce e la sua energia al Festival di Sanremo 2026, rappresentando non solo la città di Chieti, ma l’intero Abruzzo tra le realtà radiofoniche presenti nella prestigiosa sala stampa Lucio Dalla, grazie all’accredito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
