C' è anche Cesena nella giuria delle radio al Festival di Sanremo | Un onore straordinario e una responsabilità

Radio Centrale di Cesena si prepara a far parte della giuria radio al Festival di Sanremo 2026, un riconoscimento che arriva dopo aver ottenuto il consenso tra molte emittenti italiane. La radio cesenate si sente orgogliosa di rappresentare il suo territorio in un evento così importante, e si impegna a svolgere il ruolo con serietà, consapevole della responsabilità che comporta. La notizia è stata comunicata pochi giorni fa, e già si respirano entusiasmo e voglia di contribuire alla manifestazione musicale più amata in Italia.

“Sanremo non è soltanto un festival - sottolinea Righi - è un patrimonio culturale del nostro Paese. Un riconoscimento che ci onora e che conferma il lavoro svolto ogni giorno con passione, competenza e credibilità" “Un onore straordinario e una responsabilità”: così Radio Centrale di Cesena accoglie la notizia di essere stata scelta come giuria radio al Festival di Sanremo 2026. Anche quest'anno il regolamento di Sanremo prevede tre sistemi di votazione, il pubblico attraverso il televoto, la giuria della sala stampa, tv e web e la giuria delle radio. “Sanremo non è soltanto un festival - sottolinea Righi - è un patrimonio culturale del nostro Paese.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Wfestival è una nuova radio tematica dedicata al Festival di Sanremo, disponibile tramite l’app ufficiale di Radio System.

Questa sera GRS Radio si sistema con due postazioni ufficiali al Festival di Sanremo 2026.

