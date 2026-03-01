Al castello di Otranto in scena lo spettacolo Preghiera del mattino

Sabato 7 marzo alle 17, al castello di Otranto, si terrà lo spettacolo teatrale intitolato

OTRANTO – S’intitola “Preghiera del mattino” lo spettacolo teatrale che andrà in scena a Otranto, sabato 7 marzo, alle ore 17.30 nel castello aragonese, nell’iniziativa organizzata dal Club per l'Unesco di Otranto, con il patrocinio del Comune. L’evento è proposto in occasione della Giornata Internazionale della Donna. In contemporanea, in collaborazione con AnimaMundi e Alessandra Schenone, il Club per l’Unesco organizza un evento parallelo per bambine e bambini: un laboratorio estemporaneo di scrittura e teatro, con l’obiettivo di creare e mettere in scena una “fiaba al contrario”. In questo modo, tutta la famiglia potrà partecipare agli eventi e nessuno resterà escluso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

