Sacre radici La maestà del legno al castello di Otranto

Lecceprima.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OTRANTO – S’intitola “Sacre radici. La maestà del legno”, lo spettacolo proposto da Otranto Culture aps, il 13 dicembre, alle ore 20, nel castello aragonese di Otranto. Il progetto di Koreoproject con la direzione artistica della coreografa Giorgia Maddamma e il patrocinio del Comune di Otranto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

