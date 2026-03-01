AJ Lee rivela il motivo del suo ritorno in WWE

AJ Lee ha annunciato il motivo del suo ritorno in WWE, attirando nuovamente l’attenzione sul mondo della federazione. La wrestler ha fatto il suo ritorno in un evento di prima serata, partecipando a una competizione che ha portato a una vittoria importante. La sua presenza ha suscitato molte discussioni tra i fan e gli addetti ai lavori.

AJ Lee ha riacceso l'attenzione sul panorama WWE con un ritorno di grande impatto, tra prime serate intense e una vittoria che segna una svolta. Dopo aver preso parte a un tag team match a Wrestlepalooza e al WarGames dello Survivor Series, l'atleta ha disputato, nell'ultimo appuntamento, il suo primo incontro singolo in oltre dieci anni, conquistando il Women's Intercontinental Championship e restituendo slancio a una carriera ancora carica di potenziale. Secondo quanto comunicato in occasione di un'intervista rilasciata prima della diretta di Elimination Chamber, la volontà di tornare sul ring sarebbe nata dall'interazione con Becky Lynch. La campionessa irlandese avrebbe indirizzato la situazione verso una possibilità concreta di rientro, suscitando una decisione che in passato era sembrata impossibile.