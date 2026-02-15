WWE | AJ Lee conferma sarà un personaggio giocabile in WWE 2K26

AJ Lee ha annunciato che sarà un personaggio giocabile in WWE 2K26, confermando così il suo ritorno ufficiale nel mondo dei videogiochi. La ex wrestler ha condiviso la notizia sui social, mostrando anche un’immagine del suo avatar nel nuovo videogioco, attirando l’attenzione dei fan. Dopo settimane di voci e supposizioni, questa conferma arriva a pochi giorni dalla presentazione ufficiale di WWE 2K26.

AJ Lee non è solo tornata in WWE . sta per tornare anche su console. Dopo settimane di speculazioni sulla sua possibile presenza in WWE 2K26, è stata proprio AJ Lee a confermare tutto. In una recente storia su Instagram, ha rivelato di essere stata scannerizzata in gran segreto da WWE Games alcuni mesi fa. Nel suo post ha condiviso la sua reazione alla notizia, scrivendo: “Sono stata scannerizzata in segreto da @wwegames qualche mese fa. La versione di gioco di AJ è super realistica. La AJ di 14 anni ha ancora la mente completamente esplosa: da personaggio creato nel menu di creazione a personaggio giocabile ufficiale in due diverse decadi di 2K. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

