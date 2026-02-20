WWE | AJ Styles rivela i piani originali per il suo ritiro

AJ Styles ha annunciato i suoi piani di lasciare il wrestling, confermando che il suo addio avverrà presto. La decisione nasce da un infortunio che lo ha costretto a rallentare e a ripensare alla carriera. Nei suoi discorsi ha spiegato di voler dedicare più tempo alla famiglia e alla vita privata, lasciando il ring con un ultimo match programmato per la prossima stagione. La notizia ha sorpreso i fan e gli addetti ai lavori.

Dopo il ritiro di John Cena, i fan WWE hanno dovuto viverne un altro ugualmente triste ed emozionante, quello del "Phenomenal One" AJ Styles. Come ben noto, Styles ha lottato quello che ad ora è il suo ultimo match lo scorso 31 gennaio alla Royal Rumble, dove ha perso contro Gunther. Per celebrare il wrestler, la WWE ha pubblicato un vlog dedicato sul proprio canale YouTube dove, tra le altre cose, Styles ha rivelato che in origine il suo ritiro non sarebbe dovuto avvenire alla Royal Rumble. Ecco quando avrebbe dovuto ritirarsi AJ Styles. Secondo quanto rivelato dal diretto interessato, il suo ritiro avrebbe dovuto avvenire a WrestleMania.